Evade dai domiciliari: sorpreso dai Carabinieri

USSASSAI - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri della Stazione di Ussassai hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione un 33enne detenuto domiciliare. I fatti risalgono alla mattinata di ieri (lunedì) quando, nel corso di un ordinario controllo nella residenza del giovane, i militari hanno rilevato la sua assenza da casa.



Poco dopo, i Carabinieri hanno rintracciato il giovane vicino a casa, mentre stava rientrando. Essendo in strada fuori dall’orario consentito dal provvedimento detentivo, l'uomo è stato quindi arrestato e collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.