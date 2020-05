Red 15:20 Settore immobiliare: «2020, un anno particolare» L’analisi della domanda, elaborata grazie alla raccolta delle richieste di acquisto da parte dei consulenti Gabetti a Sassari, conferma una buona domanda per la parte alta dell’area urbana e l’agro con disponibilità medio-alta







L’analisi della domanda, elaborata grazie alla raccolta delle richieste di acquisto da parte dei consulenti Gabetti a Sassari, conferma una buona domanda per la parte alta dell’area urbana e l’agro con disponibilità medio-alta, seguite dalle zone semicentrali, Monte Rosello e Carbonazzi, per gli acquirenti con disponibilità medie. Sempre basso il mercato del centro storico. Tra le tipologie più richieste si confermano gli immobili con due camere da letto, preferibilmente in buono stato, da parte di famiglie residenti. Gli investitori si concentrano principalmente sul quartiere di San Giuseppe, dove con un investimento medio di 120mila euro, si può mettere a reddito un quadrilocale con una rendita fino a 200euro a stanza. Molto ricercati sono gli appartamenti con una buona esposizione e luminosità dell’immobile nelle zone più centrali, mentre fuori dal centro le maggiori richieste sono per immobili semi-indipendenti ed indipendenti dotati di spazi verdi non troppo grandi, anche completamente da ristrutturare. Per quanto concerne il budget di spesa, questo si aggira mediamente intorno ai 130mila euro per gli immobili in centro, e di 110mila euro nelle restanti zone. Le soluzioni indipendenti in ottimo stato più prossime alla città, possono superare anche i 300mila euro. Meglio il resto della provincia di Sassari, che rispetto all’anno precedente registra un incremento del 8,2percento, totalizzando 3074 transazioni residenziali, ma per dati più precisi sulla suddivisione delle tipologie e dei Comuni coinvolti, è necessario attendere la pubblicazione dei dati ufficiali, che saranno rilasciati dall’Agenzia delle entrate non prima della fine di maggio.



È dunque chiaro che il 2020 si rivelerà un anno decisamente particolare. Fermo restando l'attuale impossibilità di poter azzardare previsioni concrete, è sicuramente fuori da ogni dubbio un inevitabile cambiamento del mercato immobiliare, soprattutto sul piano della commercializzazione degli immobili, anche in vista delle restrizioni dei rapporti interpersonali che ci troveremo ad affrontare nei mesi a venire. Le agenzie Gabetti di Sassari, Alghero ed Olbia hanno già predisposto ed attivato dei sondaggi anonimi da somministrare via social network, per potersi allineare alle nuove tendenze dei potenziali acquirenti. Oltre questo, stanno già implementando le dotazioni delle proprie agenzie attraverso moderne tecnologie, con l'obiettivo di poter continuare a garantire i servizi immobiliari dedicati alla compravendita ed alla locazione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute.