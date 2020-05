Arbatax: prete malmenato nel furto

6/5/2020 Porto Torres: Capitaneria, sanzioni per 35mila euro in due mesi I militari hanno continuato a seguire, pur con tutti i limiti del caso, il rispetto delle disposizioni normative in materia di pesca, ambiente, demanio, nonché in materia di Covid 19. La locale Autorità marittima ha proceduto ad elevare sanzioni, per la maggior parte legate all’attività di vigilanza e tutela ambientale