Premi In/Architettura: candidature prorogate

Ad oggi, sono oltre 400 le opere candidate in tutta Italia e sedici in Sardegna, nelle categorie: interventi di nuova costruzione; interventi realizzati da giovani progettisti; interventi di rigenerazione urbana; interventi di riqualificazione edilizia. L'opera dovrà essere stata realizzata nell'arco temporale 2014-2020 e può essere candidata, attraverso il portale Archilovers, dai progettisti, dalle imprese che le hanno realizzate e dai committenti. Tutte le informazioni sulla manifestazione e sulle opere già candidate per la Fase regionale Sardegna sono visibili sullo stesso portale. Commenti ALGHERO - L’Istituto nazionale di architettura e l'Ance hanno prorogato la scadenza delle candidature alla Fase regionale dei “Premi In/Architettura 2020” a sabato 18 luglio, per consentire la più ampia partecipazione pur nella difficile situazione di emergenza sanitaria. La candidatura richiede solo azioni da svolgere via web.Ad oggi, sono oltre 400 le opere candidate in tutta Italia e sedici in Sardegna, nelle categorie: interventi di nuova costruzione; interventi realizzati da giovani progettisti; interventi di rigenerazione urbana; interventi di riqualificazione edilizia. L'opera dovrà essere stata realizzata nell'arco temporale 2014-2020 e può essere candidata, attraverso il portale Archilovers, dai progettisti, dalle imprese che le hanno realizzate e dai committenti. Tutte le informazioni sulla manifestazione e sulle opere già candidate per la Fase regionale Sardegna sono visibili sullo stesso portale.