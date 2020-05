Red 17:04 Decoro urbano: ripresa lavori ad Alghero Squadre al lavoro nella pineta di Maria Pia, con sfalci e pulizia dell’intera area. I sette giardinieri delle manutenzioni stanno intervenendo anche nel piazzale destinato a parcheggi dell’Ospedale Civile, dove sono state riordinate le aiuole e gli spazi verdi







L’assessore comunale Antonello Peru ha predisposto un programma di interventi che si integra con quello del Settore Ambiente e con la Società In house per mettere a sistema tutte le operazioni nei quartieri della città, che hanno avuto inizio nel centro storico, nel Lungomare Barcellona e nella passeggiata sud della città. Oltre alla pineta, i sette giardinieri delle manutenzioni stanno intervenendo anche nel piazzale destinato a parcheggi dell’Ospedale Civile, dove sono state riordinate le aiuole e gli spazi verdi. Commenti ALGHERO - Proseguono i lavori di ripristino del verde urbano, con gli interventi del Settore Manutenzioni del Comune di Alghero, che sta intensificano le opere dopo lo stop emergenziale. Squadre al lavoro nella pineta di Maria Pia, con sfalci e pulizia dell’intera area.L’assessore comunale Antonello Peru ha predisposto un programma di interventi che si integra con quello del Settore Ambiente e con la Società In house per mettere a sistema tutte le operazioni nei quartieri della città, che hanno avuto inizio nel centro storico, nel Lungomare Barcellona e nella passeggiata sud della città. Oltre alla pineta, i sette giardinieri delle manutenzioni stanno intervenendo anche nel piazzale destinato a parcheggi dell’Ospedale Civile, dove sono state riordinate le aiuole e gli spazi verdi.