Red 8:26 Disinfestazioni a Porto Torres: segnalazioni Le segnalazioni per lo svolgimento, in aree esclusivamente pubbliche, delle disinfestazioni possono essere inoltrate telefonando ai numero: 079/5008700/8707 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. A renderlo noto è l´Ufficio Ambiente del Comune di Porto Torres



Commenti PORTO TORRES - Le segnalazioni per lo svolgimento, in aree esclusivamente pubbliche, delle disinfestazioni possono essere inoltrate telefonando ai numero: 079/5008700/8707 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. A renderlo noto è l'Ufficio Ambiente del Comune di Porto Torres. In alternativa, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web testoni.antonio@comune.porto-torres.ss.it. Nella richiesta deve essere indicato il tipo di infestazione (blatte, altri insetti ecc.), il luogo che dovrà essere interessato dall'intervento ed un recapito telefonico del richiedente. Le segnalazioni verranno trasmesse dal Comune alla Multiss, la società in house della Provincia di Sassari che ha competenza per gli interventi di disinfestazione in aree pubbliche.