Cerca di rubare in un appartamento: 38enne in manette

ALGHERO - I Carabinieri della Stazione di Romana hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne ittirese resosi responsabile di tentato furto in un’abitazione del centro cittadino. La vicenda è avvenuta la scorsa notte (martedì), quando alcuni cittadini hanno segnalato al 112 un rumore sospetto proveniente dal vicinato.



La Centrale Operativa della Compagnia di Alghero ha inviato la prima pattuglia disponibile. Sul posto, i militari della Stazione di Romana, che hanno in breve tempo scorto, nonostante la scarsa visibilità, una finestra ad anta a ribalta di un’abitazione completamente spalancata e la presenza di una giacca per terra. I Carabinieri hanno quindi approfondito il controllo e hanno individuato l’uomo, già noto alle Forze dell'ordine, all’interno della casa, disabitata, intento a rovistare.



Accortosi della presenza dei militari, l’individuo ha tentato di allontanarsi a piedi. Però, prontamente raggiunto, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione e poi accompagnato negli uffici del Comando Compagnia per le formalità di rito. Nel corso dell’intervento, i militari hanno sequestrato un arnese presumibilmente utilizzato per lo scasso. L’udienza di convalida, celebratasi nella tarda mattinata di oggi con l’innovativo sistema telematico a distanza ha avuto esito positivo, con contestuale disposizione per l’indagato di permanere nella propria dimora negli orari notturni.