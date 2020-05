Red 18:06 Da martedì, consegna mascherine nei quartieri algheresi Distribuzione delle mascherine alla cittadinanza: si inizia il 19 maggio dalle borgate. Coinvolti i Comitati di quartiere, la distribuzione proseguirà fino ad esaurimento scorte







«Si è pensato, quindi – spiega l’assessore comunale con delega alla protezione Civile Andrea Montis - di procedere assegnando ai vari Comitati un numero di mascherine tale da poter soddisfare le esigenze di chi ne è sprovvisto. In tale ottica, sarà importante che i cittadini si rechino nei punti di consegna solo se effettivamente sprovvisti e se necessario». Martedì si inizierà dalla borgate di Maristella, Sa Segada, Guardia Grande e Santa Maria la Palma. Le mascherine potranno essere distribuite nel numero massimo di una mascherina per ogni componente del nucleo familiare.



Si comincerà alle 10, nell'ex Oratorio di Maristella, nella Scuola Elementare di Sa Segada, nella Piazza centrale di Santa Maria la Palma e nella Piazza Centrale di Guardia Grande. Le operazioni di consegna saranno effettuate grazie alla disponibilità dei Comitati di borgata e con la collaborazione delle associazioni di Protezione civile. La distribuzione proseguirà secondo le date che verranno di volta in volta comunicate in tutti i quartieri della città, fino ad esaurimento scorte. Rimane attivo il Centro operativo comunale, nel quale ci si può rivolgere per il servizio di consegna domiciliare delle mascherine alle persone con disabilità. Commenti ALGHERO - Martedì 19 maggio, continuerà la distribuzione delle mascherine ai cittadini algheresi, con graduale consegna in ogni quartiere, secondo le disponibilità delle scorte in possesso dell’Amministrazione comunale. «Tenuto conto di un quantitativo fisso destinato ai servizi essenziali – rengono noto dagli uffici comunali - il numero dei dispositivi disponibili verrà consegnato fino ad esaurimento scorte, seppur la quantità non consenta di arrivare ad ogni singolo cittadino, ma l’Amministrazione conta di fare il possibile per dotare di mascherine la più ampia parte della cittadinanza».«Si è pensato, quindi – spiega l’assessore comunale con delega alla protezione Civile Andrea Montis - di procedere assegnando ai vari Comitati un numero di mascherine tale da poter soddisfare le esigenze di chi ne è sprovvisto. In tale ottica, sarà importante che i cittadini si rechino nei punti di consegna solo se effettivamente sprovvisti e se necessario». Martedì si inizierà dalla borgate di Maristella, Sa Segada, Guardia Grande e Santa Maria la Palma. Le mascherine potranno essere distribuite nel numero massimo di una mascherina per ogni componente del nucleo familiare.Si comincerà alle 10, nell'ex Oratorio di Maristella, nella Scuola Elementare di Sa Segada, nella Piazza centrale di Santa Maria la Palma e nella Piazza Centrale di Guardia Grande. Le operazioni di consegna saranno effettuate grazie alla disponibilità dei Comitati di borgata e con la collaborazione delle associazioni di Protezione civile. La distribuzione proseguirà secondo le date che verranno di volta in volta comunicate in tutti i quartieri della città, fino ad esaurimento scorte. Rimane attivo il Centro operativo comunale, nel quale ci si può rivolgere per il servizio di consegna domiciliare delle mascherine alle persone con disabilità.