Fucili e passamontagna: sequestri a Lanusei

11:15 Ubriaco minaccia il vicino con la roncola Provvidenziale l´intervento dei carabinieri ad Orosei. L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di minaccia, evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere

19:16 Sequestrate 65mila mascherine nel Sassarese In tre interventi, le Fiamme gialle turritane hanno sequestrato complessivamente oltre 65mila mascherine chirurgiche prive di ogni segno di provenienza, sprovviste di indicazioni nella lingua italiana e dei previsti requisiti di sicurezza che ne potessero garantire la sicurezza del consumatore

22:17 Forestale: salgono a 5 i giorni senza sanzioni Per il quinto giorno consecutivo, gli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale non hanno comminato sanzioni. 44.126 i controlli in tutta la Sardegna realizzati dal 14 marzo, per un totale di sanzioni che resta a quota 825

20:20 Quattro denunce ad Olbia Prosegue l’attività della Polizia di Stato che, nonostante il particolare scenario nazionale legato all’emergenza Covid-19, in diversi ambiti operativi ha consentito al personale del Commissariato di Olbia di denunciare quattro persone ritenute responsabili di vari reati

21:13 Maxi-discarica abusiva sequestrata a Quartu Sant´Elena Le Fiamme gialle della Stazione Navale di Cagliari hanno sequestrato un discarica abusiva di mille metri quadri, contenente veicoli fuori uso ed oltre 50tonnelate di rifiuti

17:09 Discarica abusiva a San Teodoro: indagini in corso Ieri, i Carabinieri della locale Tenenza hanno portato alla luce un ampio interramento di rifiuti ferrosi all’interno della Zona industriale. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili. Nel frattempo, l’area, di circa 300metri quadri, è stata sequestrata

15/5/2020 Rapine ai portavalori: perquisizioni nell´Isola Ieri mattina, un centinaio di Carabinieri, hanno eseguito nove perquisizioni nei confronti di altrettante persone che, a vario titolo, sono state denunciate a piede libero per ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra ed associazione per delinquere finalizzata alle rapine ai portavalori in obiettivi dislocati in diversi Comuni delle province di Nuoro e di Sassari

14/5/2020 Sassari: sequestrata palazzina in Via dell´Insinuazione Si tratta di un´intera palazzina, fatiscente e pericolante, che era stata sequestrata proprio per motivi di sicurezza. Da qualche tempo, però, due persone senza fissa dimora l´avevano occupata e la cosa non è passata inosservata a chi abita nella zona, che ha avvertito la Polizia locale