Forestale: 63 controlli, due sanzioni a Cagliari

22:19 Petardi, roncola e coltello in auto: una denuncia a Gavoi il conducente è stato, denunciato per il trasporto del materiale esplodente e per la detenzione delle armi. Inoltre, sarà sottoposto a procedimento per l´irrogazione della misura di prevenzione dell’avviso orale del questore

17/5/2020 Ubriaco minaccia il vicino con la roncola Provvidenziale l´intervento dei carabinieri ad Orosei. L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di minaccia, evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere

16/5/2020 Sequestrate 65mila mascherine nel Sassarese In tre interventi, le Fiamme gialle turritane hanno sequestrato complessivamente oltre 65mila mascherine chirurgiche prive di ogni segno di provenienza, sprovviste di indicazioni nella lingua italiana e dei previsti requisiti di sicurezza che ne potessero garantire la sicurezza del consumatore

12:27 Nuoro: 12 denunce per furto d´acqua Verifiche congiunte con la Polizia municipale per la constatazione in flagranza dei reati. In tutta la Sardegna sono diverse le condanne già inflitte

16/5/2020 Forestale: salgono a 5 i giorni senza sanzioni Per il quinto giorno consecutivo, gli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale non hanno comminato sanzioni. 44.126 i controlli in tutta la Sardegna realizzati dal 14 marzo, per un totale di sanzioni che resta a quota 825

17/5/2020 Fucili e passamontagna: sequestri a Lanusei Proseguono senza sosta le attività di controllo e perquisizioni da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro. Rinvenuti numerosi passamontagna e fucili

16/5/2020 Quattro denunce ad Olbia Prosegue l’attività della Polizia di Stato che, nonostante il particolare scenario nazionale legato all’emergenza Covid-19, in diversi ambiti operativi ha consentito al personale del Commissariato di Olbia di denunciare quattro persone ritenute responsabili di vari reati

16/5/2020 Maxi-discarica abusiva sequestrata a Quartu Sant´Elena Le Fiamme gialle della Stazione Navale di Cagliari hanno sequestrato un discarica abusiva di mille metri quadri, contenente veicoli fuori uso ed oltre 50tonnelate di rifiuti