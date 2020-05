Red 8:23 Trasporto scolastico moduli a Sassari Da oggi, possono essere presentati i moduli per l´iscrizione al servizio di trasporto scolastico, in attesa delle direttive nazionali sull’organizzazione delle attività scolastiche e per programmare la ripresa del servizio per l’anno scolastico 2020/2021, riservato agli alunni che risiedono fuori dall’aggregato urbano principale e a più di 2chilometri dalla scuola più vicina







SASSARI – Da oggi (martedì) fino a venerdì 5 giugno, possono essere presentati i moduli per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, in attesa delle direttive nazionali sull'organizzazione delle attività scolastiche e per programmare la ripresa del servizio per l'anno scolastico 2020/2021, riservato agli alunni che risiedono fuori dall'aggregato urbano principale e a più di 2chilometri dalla scuola più vicina. La richiesta dovrà essere presentata via posta elettronica certificata all'indirizzo web protocollo@pec.comune.sassari.it o consegnata all'Ufficio Protocollo, in Piazza del Comune 1.L'avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l'ammissione allo stesso sono subordinati alle disposizioni che saranno emanate dalle linee guida nazionali in riferimento alle misure di contenimento sanitario. Ulteriori informazioni sull'avvio del servizio saranno rese successivamente.Per qualsiasi chiarimento, è possibile telefonare ai numeri 079/279678 o 079/279677, il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì, dalle 15 alle 17. L'avviso integrale, il modulo e l'informativa sulla privacy sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.