Red 10:31 Distanziamento sociale: «Ripristinare tutti i bus» «È necessario rimettere in moto tutti gli autobus che svolgono il servizio di trasporto locale nei centri della Sardegna, per venire incontro alle esigenze degli utenti e richiamare i lavoratori che sono ancora in cassa integrazione», dichiara il consigliere regionale dei Progressisti Antonio Piu







Il consigliere regionale dei Progressisti Antonio Piu guarda alla vita dei cittadini nella cosiddetta “Fase 2”, che «ha bisogno di un trasporto pubblico funzionante a pieno regime. La riduzione dei posti disponibili sui mezzi, figlia delle regole sul distanziamento sociale, riduce di fatto la capienza dei bus: sono aumentati disagi e attese per gli utenti, in particolare per i pendolari e per chi si sposta per lavoro o necessità».



«Le aziende devono poter utilizzare ogni mezzo disponibile. In questo modo, inoltre, sarà possibile far tornare a lavoro il personale che nella prima fase dell'emergenza era stato messo in cassa integrazione», conclude Piu.



