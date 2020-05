Red 21:13 Spazzamento strade: da giovedì ripartono i controlli Ricominceranno domani le attività di controllo per il rispetto dei divieti di sosta durante lo spazzamento stradale a Porto Torres. Le verifiche da parte della Polizia locale erano state interrotte in seguito alle misure di contenimento del Covid-19, che obbligavano i cittadini ad uscire di casa solo per motivi di lavoro, sanitari e di prima necessità







Da domani, con il riavvio dei controlli, potranno essere nuovamente elevate sanzioni ai proprietari delle auto parcheggiate negli spazi in cui vigono i divieti di sosta settimanali per lo svolgimento dello spazzamento. Per questo motivo, l'Amministrazione comunale di Porto Torres «raccomanda ai cittadini di prestare adeguata attenzione». Commenti PORTO TORRES - Ricominceranno domani, giovedì 21 maggio, le attività di controllo per il rispetto dei divieti di sosta durante lo spazzamento stradale a Porto Torres. Le verifiche da parte della Polizia locale erano state interrotte in seguito alle misure di contenimento del Covid-19, che obbligavano i cittadini ad uscire di casa solo per motivi di lavoro, sanitari e di prima necessità, casi tra i quali raramente rientrava lo spostamento dell’auto dal parcheggio.Da domani, con il riavvio dei controlli, potranno essere nuovamente elevate sanzioni ai proprietari delle auto parcheggiate negli spazi in cui vigono i divieti di sosta settimanali per lo svolgimento dello spazzamento. Per questo motivo, l'Amministrazione comunale di Porto Torres «raccomanda ai cittadini di prestare adeguata attenzione».