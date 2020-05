Red 22:05 Alghero: sospetto Covid e il medico chiude Con un post, affidato alla propria pagina Facebook, il dottor Giovanni Pala, medico con ambulatorio nella borgata di Santa Maria la Palma, ha annunciato il momentaneo stop della sua attività a causa di un non meglio specificato “sospetto contatto Covid”. Un annuncio che ha fatto molto rumore in borgata, ma un po´ in tutta Alghero



ALGHERO - «Avviso. S’informano i signori pazienti che da oggi, 20 maggio, per sospetto contatto Covid sono sospese tutte le visite ambulatoriali. Sarà possibile contattare il medico via telefono o Whatsapp. Chiediamo gentilmente la massima diffusione del post. Grazie».



Con questo post, affidato alla propria pagina Facebook, il dottor Giovanni Pala, medico con ambulatorio nella borgata di Santa Maria la Palma, ha annunciato il momentaneo stop della sua attività a causa di un non meglio specificato “sospetto contatto Covid”. Un annuncio che ha fatto molto rumore in borgata, ma un po' in tutta Alghero.



Un annuncio che, ovviamente, si spera sia un falso allarme, ma che, soprattutto, è un campanello d'allarme per tutti, per non abbassare la guardia in un momento così delicato della “Fase 2”, ad un passo dalla stagione estiva, fondamentale per il tessuto economico di Alghero e di tutta l'Isola.



Nella foto: Giovanni Pala