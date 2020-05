Red 7:14 Sassari Città metropolitana: il plauso di Peru «Positivo il voto unanime dei sindaci della Rete», dichiara il consigliere regionale del Gruppo Cambiamo! Udc, che ora chiedere unità nel sostegno alla proposta di legge presentata in Regione e che vede proprio lui come primo firmatario







«La proposta di legge n.120, presentata lo scorso 4 marzo, è nata dalla necessità di individuare un assetto più equilibrato e funzionale degli Enti locali dell’Isola. Risponde all’esigenza del nord Sardegna di avere quelle opportunità di finanziamento che arrivano dallo strumento della Città metropolitana e che consentono di programmare interventi infrastrutturali e di viabilità utili a far crescere anche le zone interne. Ho detto più volte – prosegue Peru - che la Sardegna deve avere due porte naturali, una al sud ed una al nord dell’Isola, e si deve intervenire per migliorare sia gli accessi che i collegamenti interni. In questo contesto, due Città metropolitane garantirebbero di poter ottenere questi risultati».



«Allo stesso tempo, si darebbe alle Province la possibilità di svolgere compiutamente tutte le funzioni a loro assegnate. Nella mia proposta, tra l’altro, è prevista anche l’istituzione della Provincia della Gallura. Un ruolo importante continuerebbe ad essere svolto infine anche dalle Unioni dei Comuni. Io penso che se venisse approvata questa proposta andrebbe incontro alle esigenze di tutti i territori e creerebbe le condizioni migliori per uno sviluppo economico e sociale di tutta la nostra Regione. Ecco il motivo per il quale mi aspetto un sostegno concreto a questa legge, a cominciare proprio dai sindaci del nord Sardegna che, con il voto unanime di ieri a favore della Città metropolitana di Sassari, hanno dato un segnale importante. Ora – conclude il consigliere regionale - c’è davvero la possibilità di dare seguito a quello che è un obiettivo comune di tutti».



