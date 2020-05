Red 14:22 Vaccinazioni: Fonni, Mamoiada, Orgosolo in rivolta La sospensione delle vaccinazioni obbligatorie nei Comuni di Fonni, Mamoiada ed Orgosolo, è oggetto di un’interrogazione presentata alla Regione autonoma della Sardegna dal consigliere del Partito democratico Roberto Deriu







«I sindaci di questi Comuni, attraverso una lettera congiunta rivolta all'Ats della Sardegna, hanno evidenziato le numerose difficoltà derivanti dall’interruzione delle vaccinazioni, obbligando le famiglie a spostarsi in altri paesi anziché far spostare i medici per procedere con le vaccinazioni, in una fase di emergenza sanitaria, come quella attuale, in cui Stato e Regioni consigliano di ridurre al minimo gli spostamenti», ha proseguito il membro Dem che, considerando che non è tra le responsabilità dei primi cittadini la decisione di interrompere questo servizio essenziale, interroga l’assessore regionale alla Sanità Mario Deriu per sapere «quali siano le motivazioni dell’interruzione delle vaccinazioni obbligatorie nei Comuni di Fonni, Mamoiada e Orgosolo».



Ed ancora, «se intenda disporre delle misure per ristabilire celermente tale servizio, evitando che siano i cittadini a doversi spostare in altri Comuni per adempiere all’obbligo vaccinale». Tutto questo, ha spiegato il consigliere Deriu, per evitare ulteriori disagi a tante famiglie, già provate dall'emergenza CoronaVirus.



