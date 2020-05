A.B. 18:14 Taekwondo: medaglie in streaming per Alghero ed Olmedo Alla Coppa Chimera 2020 “via streaming”, ottimi risultati per gli atleti della Taekwondo Olmedo e dell´Olympic taekwondo Alghero-Team Maestro Stefano Piras, con la conquista di una medaglia d´oro, due d´argento e due di bronzo







Il risultato più prestigioso della “spedizione” è stato ottenuto da Aurora Zedde (Tkd Olmedo, categoria Children), che conquista la seconda medaglia d’oro in un mese (dopo il successo nella gara regionale Whatsapp-poomsae). L’argento è andato ad Alessia Paba (Olympic Tkd Alghero), che non ha deluso le aspettative arrivando seconda, come Sonia Testoni (Tkd Olmedo) nella categoria Cinture nere Master1 femminile che ha ceduto di misura il gradino più alto del podio. Le medaglie di Bronzo sono state ottenute da Noemi Sanna (Tkd Olmedo) nella categoria Master1, ed Angela Galleri (Olympic Tkd Alghero), già terza nella gara regionale, nella Master2. Ottime prestazioni anche per Angela Palomba, Emiliano Bubba, Noemi Volpe, Sofia Porcu, Martina Longo, Sofia Oggiano e Sofia Pala (Tkd Olmedo), Matilde Puggioni, Federica Canu e Martina Fadda (Olympic Tkd Alghero).



«In questo particolare momento in qui la pandemia ha costretto il mondo intero all’isolamento domiciliare, il taekwondo di Olmedo ed Alghero ha continuato la sua attività – dichiara Piras - ci siamo immediatamente organizzati con gli allenamenti a distanza, con il supporto dei canali Whatsapp e Zoom, grazie all’encomiabile impegno dei nostro tecnici, in particolare Loredana Sechi e Giovanna Sechi, che hanno seguito quotidianamente i ragazzi nell’allenamento a casa. Siamo grati e soddisfatti dei risultati sportivi ottenuti ed altrettanto riconoscenti ai genitori che hanno apprezzato e sostenuto la nostra iniziativa mantenendo e alimentando l’amore per il taekwondo, che per tanti di noi è uno stile di vita, grazia all’impegno del mio staff tecnico Rossella Puledda, Antonello Piga, Vincenzo Porcu, Noemi Cubeddu e Benny Carbone, che hanno il merito allenare gli atleti e fare apprezzare la discipina». Commenti ALGHERO - Gli atleti della Taekwondo Olmedo e dell'Olympic taekwondo di Alghero sconfinano ed approdando ad Arezzo per partecipare alla decima edizione della “Coppa Chimera”. Ma non c'è nessuna trasgressione delle regole CoronaVirus. Infatti, si tratta della prestigiosa gara nazionale di forme poomae on-line organizzata dal maestro Gennaro Patrone della Taekyon club. Sono stati oltre 600 gli atleti in gara, suddivisi in diverse categorie, per età e cintura. Quindi, il taekwondo non si ferma, anche se il virus ha reso impossibile aprire i palazzetti. Di conseguenza, è stato necessario ricorrere allo streaming: il taekwondo è stata forse la prima disciplina sportiva ad adottare questa soluzione per continuare l’attività a distanza.Il risultato più prestigioso della “spedizione” è stato ottenuto da Aurora Zedde (Tkd Olmedo, categoria Children), che conquista la seconda medaglia d’oro in un mese (dopo il successo nella gara regionale Whatsapp-poomsae). L’argento è andato ad Alessia Paba (Olympic Tkd Alghero), che non ha deluso le aspettative arrivando seconda, come Sonia Testoni (Tkd Olmedo) nella categoria Cinture nere Master1 femminile che ha ceduto di misura il gradino più alto del podio. Le medaglie di Bronzo sono state ottenute da Noemi Sanna (Tkd Olmedo) nella categoria Master1, ed Angela Galleri (Olympic Tkd Alghero), già terza nella gara regionale, nella Master2. Ottime prestazioni anche per Angela Palomba, Emiliano Bubba, Noemi Volpe, Sofia Porcu, Martina Longo, Sofia Oggiano e Sofia Pala (Tkd Olmedo), Matilde Puggioni, Federica Canu e Martina Fadda (Olympic Tkd Alghero).«In questo particolare momento in qui la pandemia ha costretto il mondo intero all’isolamento domiciliare, il taekwondo di Olmedo ed Alghero ha continuato la sua attività – dichiara Piras - ci siamo immediatamente organizzati con gli allenamenti a distanza, con il supporto dei canali Whatsapp e Zoom, grazie all’encomiabile impegno dei nostro tecnici, in particolare Loredana Sechi e Giovanna Sechi, che hanno seguito quotidianamente i ragazzi nell’allenamento a casa. Siamo grati e soddisfatti dei risultati sportivi ottenuti ed altrettanto riconoscenti ai genitori che hanno apprezzato e sostenuto la nostra iniziativa mantenendo e alimentando l’amore per il taekwondo, che per tanti di noi è uno stile di vita, grazia all’impegno del mio staff tecnico Rossella Puledda, Antonello Piga, Vincenzo Porcu, Noemi Cubeddu e Benny Carbone, che hanno il merito allenare gli atleti e fare apprezzare la discipina».