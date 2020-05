Turismo e rilancio: a Cagliari il tavolo del Centrodestra

9:11 Turismo: accordo Anci-Mibact Visto il Decreto Rilancio, l´Associazione nazionale dei Comuni italiani ha condiviso ieri con il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo una nota di indirizzo con le modalità operative per l’esenzione dei pubblici esercizi dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le procedure semplificate per l’autorizzazione alla posa di strutture amovibili per la ristorazione come i dehors