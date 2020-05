Red 21:04 Ai domiciliari va a rubare: finisce in carcere L´uomo, che sta scontando una pena definitiva a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio commessi l´anno scorso, violando gli obblighi di permanenza domiciliare imposti dal giudice, si è reso responsabile del furto degli incassi di un noto esercizio commerciale cittadino



SASSARI – Arresto, nei giorni scorsi, da parte degli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari. In esecuzione di un provvedimento urgente del magistrato di Sorveglianza di Sassari, che ha sospeso la misura alternativa della detenzione domiciliare per grave violazione delle prescrizioni imposte, i poliziotti hanno tratto in arresto e condotto nella locale casa circondariale un 32enne sassarese.



L'uomo, che sta scontando una pena definitiva a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio commessi l'anno scorso, violando gli obblighi di permanenza domiciliare imposti dal giudice, si è reso responsabile del furto degli incassi di un noto esercizio commerciale cittadino. Inseguito dal personale del negozio e da alcuni clienti, il 32enne era riuscito a far perdere le proprie tracce. Nell’occasione, era intervenuto l’equipaggio di una Volante della Questura che, dopo una rapida ricognizione nella zona era riuscito ad identificare l’autore del reato ed a denunciarlo all’autorità giudiziaria per furto aggravato ed evasione.