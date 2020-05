Conoci zittisca Solinas: fa solo danno

16:06 Nasce Santa Teresa Gallura experience Si punta su un nuovo modo di progettare l’accoglienza turistica. Oltre cinquanta imprenditori locali hanno scelto di unire le forze per promuovere la destinazione turistica: l’idea è nata per affrontare l’emergenza economica legata al Covid-19, ma l’obiettivo è quello di proseguire in futuro