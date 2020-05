Red 14:30 Imprese: accordo Regione-Bei Prestiti fino a 5milioni di euro per sostenere ripresa ed investimenti. «Primi in Italia con uno strumento finanziario per contrastare la crisi», dichiara il presidente della Regione autonoma della Ssrdegna Christian Solinas







Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Fasolino Commenti CAGLIARI - «Primi in Italia con 200milioni di euro a disposizione di aziende e imprese del sistema economico e produttivo della Sardegna per sostenere la crescita e contrastare gli effetti della crisi». È quanto sottolinea il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, commentando la firma dell’accordo con la Banca europea degli investimenti, «che consentirà di attivare uno strumento finanziario fondamentale per la ripartenza, confermando i grandi sforzi che la Regione sta sostenendo, anche con misure straordinarie, per assicurare il giusto sostegno per la liquidità del sistema imprenditoriale e a condizioni al momento senza uguali in Italia per questo tipo di intervento. La reciproca e fruttuosa collaborazione con la Bei, testimonia la linea virtuosa della Regione che sta mettendo in campo ogni possibile azione in grado di supportare le imprese sarde in questa difficile ripartenza», puntualizza Solinas.Questo strumento, grazie alla possibilità dell’effetto leva previsto nell’accordo con la Bei, mira a rendere disponibile per il sistema economico sardo l’importante somma di 200milioni di euro ed è la prima operazione di questo tipo attivata in Italia. Il Fondo, denominato “Emergenza imprese”, è specificamente diretto a garantire supporto alle aziende ed opererà su linee di finanziamento di breve, medio e lungo temine dedicate sia alla liquidità, sia agli investimenti, sotto forma di prestiti per il sostegno ed il rafforzamento della gestione e della produzione delle imprese impegnate direttamente al contrasto del Covid-19 o appartenenti alle filiere strategiche, quale quella turistica, per le quali occorre garantire il mantenimento della capacità produttiva a livello regionale. Grazie al ricorso delle nuove regole comunitarie sugli aiuti di stato, attraverso la combinazione di prestiti e di sovvenzioni per l’abbuono degli interessi sul capitale erogato, i prestiti fino ad 800mila euro saranno concessi a tasso zero, mentre per le somme superiori si potrà garantire un'importante riduzione degli interessi calibrata sia sull’entità, sia sulla durata del prestito stesso, secondo le modalità stabilite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia”.La durata massima dei prestiti sarà di almeno quindici anni, con possibilità di ulteriore allungamento, per un importo massimo erogabile pari a 5milioni di euro per singolo finanziamento. La Regione Sardegna impegna in questa operazione 60milioni di risorse comunitarie del Por Fesr Sardegna 2014-2020 e 40milioni dal bilancio regionale. «L’accordo, che rientra nelle iniziative avviate dalla Regione per contrastare gli effetti economici della crisi, rappresenta un ulteriore esempio di leale collaborazione istituzionale finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo all'economia regionale attraverso un solido partner finanziario mondiale in grado di erogare finanziamenti a lungo termine per sostenere la crescita e l'occupazione», spiega in conclusione l’assessore regionale della Programmazione e bilancio Giuseppe Fasolino.Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Fasolino