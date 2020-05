Red 15:33 Porto Torres: servizio ambiente ad inizio giugno Lunedì, nella giornata dedicata alla ricorrenza per i Santi patroni Gavino, Proto e Gianuario, sarà svolto regolarmente il servizio di raccolta porta a porta dell´umido, mentre l´ecocentro comunale sarà chiuso. Martedì, Festa della Repubblica, non verrà effettuato il ritiro dell´indifferenziato e l´ecocentro resterà chiuso. Mercoledì, sarà garantita la raccolta delle frazioni di umido ed indifferenziato



Commenti PORTO TORRES – Lunedì 1 giugno, nella giornata dedicata alla ricorrenza per i Santi patroni Gavino, Proto e Gianuario, sarà svolto regolarmente il servizio di raccolta porta a porta dell'umido, mentre l'ecocentro comunale sarà chiuso. Martedì 2, Festa della Repubblica, non verrà effettuato il ritiro dell'indifferenziato e l'ecocentro resterà chiuso. Mercoledì 3, infine, sarà garantita la raccolta delle frazioni di umido ed indifferenziato. A renderlo noto è l'Ufficio Ambiente del Comune di Porto Torres.