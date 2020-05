Red 21:06 Arrestato spacciatore in Piazza del Carmine Ieri notte, i Baschi verdi della Seconda compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 26enne extracomunitario originario della Guinea Bissau e domiciliato in città, già noto alle Forze dell’ordine, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti



CAGLIARI - Prosegue l’attività delle Fiamme gialle finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti a Cagliari. Ieri notte (mercoledì), i Baschi verdi della Seconda compagnia hanno tratto in arresto un 26enne extracomunitario originario della Guinea Bissau e domiciliato in città, già noto alle Forze dell’ordine, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le pattuglie dei finanzieri hanno notato strani movimenti di persone in Piazza del Carmine.



Dopo un breve appostamento, che ha permesso di assistere alla cessione di sostanza stupefacenti ad altri due extracomunitari, i militari sono intervenuti con l’immediato fermo ed identificazione dello spacciatore e degli acquirenti, questi ultimi trovati in possesso rispettivamente di mezzo grammo di hashish e 1,4grammi di marijuana. Lo spacciatore ha opposto resistenza nei confronti dei militari nel tentativo di sottrarsi al controllo, cercando di divincolarsi e rifiutandosi in un primo momento di fornire le proprie generalità. Gli ulteriori accertamenti nei suoi confronti hanno consentivano di rilevarne l’irregolare presenza sul territorio nazionale, essendo lo stesso sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. Nei confronti dei due acquirenti si è proceduto alla segnalazione alla locale Prefettura, mentre per lo spacciatore è scattato l’arresto per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: ad esito del giudizio tenutosi questa mattina con rito direttissimo, è stata disposta l’espulsione dal territorio dello Stato a cura dell’Autorità di pubblica sicurezza.



Negli ultimi giorni, i controlli delle Fiamme gialle cagliaritane avevano portato al sequestro di 0,4grammi di cocaina, 3,2grammi di marijuana e 1,2grammi di hashish ed alla segnalazione all’Autorità prefettizia di un assuntore. Numeri che si inseriscono nel consuntivo annuale dell’attività della locale Guardia di finanza nello specifico comparto, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse indagini per prestare la propria collaborazione, in particolare quella delle unità cinofile, alle altre Forze di Polizia ch'esse impegnate al contrasto del fenomeno: complessivamente, sono state segnalate alla Prefettura ottantasette persone (di cui quattro minori), denunciate all'Autorità giudiziaria sedici persone, arrestati undici spacciatori (di cui un minorenne) e sequestrati 103,29grammi di cocaina, 1,24chilogrammi di marijuana, 2,39chilogrammi di hashish, 6,1grammi di eroina e sei spinelli.