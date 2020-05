Red 22:36 Uffici tributi e riscossioni a Sassari: contatti per il pubblico Da lunedì, i cittadini potranno richiedere assistenza telefonica e concordare appuntamenti negli uffici comunali per la Tari, l´Imu ed il Servizio Riscossioni e tributi minori







SASSARI - Da lunedì 1 giugno, i cittadini sassaresi potranno richiedere assistenza telefonica e concordare appuntamenti negli uffici comunali per la Tari, l'Imu ed il Servizio Riscossioni e tributi minori (Tosap, Imposta pubblicità ed Imposta soggiorno). Per la Tari è possibile telefonare, il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.30 alle 11.30, ed il martedì, dalle 15 alle 16:30, ai numeri 079/279189, 079/279046 e 079/279130, o inviare una e-mail agli indirizzi web giovanna.gambella@comune.sassari.it, antonella.cuccuru@comune.sassari.it, annaritafrancesca.mulas@comune.sassari.it.Per il Servizio Riscossioni e tributi minori (Tosap, Imposta pubblicità ed Imposta soggiorno), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, saranno disponibili i numeri telefonici 079/279027, 079/279034 e 079/279035 e gli indirizzi e-mail simona.sanna@comune.sassari.it, grazia.carta@comune.sassari.it e mariangela.carboni@comune.sassari.it. Il Servizio Imu sarà contattabile il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.30 alle 11.30, ed il martedì, dalle 15 alle 16.30, ai numeri 079/279033, 079/279188 ed alle mail marialisa.porcellana@comune.sassari.it e thea.cossu@comune.sassari.it.