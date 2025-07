Cor 12:38 Via Tarragona: volano le piante dal balcone Vasi, terra e fiori giù dal balcone in mezzo alla strada. Macchine a rischio in Piazza della Mercede. E´ successo questa mattina ad Alghero: automobilisti preoccupati



ALGHERO - Auto a rischio in via Tarragona ad Alghero. Questa mattina la scoperta: giù dal balcone di una palazzina che si affaccia sulla pubblica strada alcuni vasi con tanto di terra, piante e fiori. Un vero pericolo per i mezzi parcheggiati e i pedoni. Fortunatamente non si segnala alcun ferito. E' successo questa mattina (giovedì). Preoccupati residenti e automobilisti che avrebbero già segnalato l'incidente alle autorità competenti.