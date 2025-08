S.A. 19:40 Piano Particolareggiato Centro storico: via libera a Sorso Il Piano permette ora interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche storiche, culturali e ambientali del contesto urbano originario. Il documento si inserisce nell’impianto normativo del Piano Paesaggistico Regionale



SORSO - Il Consiglio Comunale di Sorso, con deliberazione n. 31 del 30 giugno 2025, ha approvato in via definitiva il Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Prima e Antica Formazione, adeguato al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna. Il Piano, successivamente approvato anche in sede paesaggistica dalla Regione Autonoma della Sardegna (Determinazione n. 1255 del 25 luglio 2025), è entrato ufficialmente in vigore con la pubblicazione sul BURAS – Parte III n. 41 del 31 luglio 2025. Si tratta di un risultato strategico e atteso da anni, che rappresenta un passo fondamentale per la pianificazione urbanistica e paesaggistica del centro storico di Sorso. Il Piano permette ora interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche storiche, culturali e ambientali del contesto urbano originario. Il documento si inserisce nell’impianto normativo del Piano Paesaggistico Regionale, che guida la tutela e la valorizzazione delle risorse storiche e culturali locali, fornendo agli enti strumenti per uno sviluppo armonico e sostenibile dei territori.

​

“«Con l’entrata in vigore del Piano Particolareggiato del centro storico - dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas - Sorso si dota finalmente di uno strumento di programmazione urbanistica moderno, efficace e rispettoso della propria identità. Questo piano rappresenta non solo un atto tecnico, ma un’opportunità concreta per rilanciare il centro storico come cuore pulsante della città, dove la memoria, la cultura, le tradizioni, la socialità e l’economia locale possano ritrovare nuova linfa. Il nostro obiettivo è quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, promuovere interventi sostenibili e migliorare la qualità della vita dei residenti anche incentivando nuove attività culturali e imprenditoriali. Restituire dignità e bellezza al centro storico di Sorso significa rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità e creare nuove opportunità per i giovani, per le famiglie, per chi sceglie di investire nella città». «Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Sorso rappresenta un passo strategico per l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, interessando l’area di antica formazione del centro cittadino - sottolinea l’assessore all’Urbanistica Andrea Mangatia - . Non è solo uno strumento di tutela, ma anche un motore per uno sviluppo urbano sostenibile, in equilibrio con la storia e l’identità del territorio. Questo piano rappresenta un investimento sul futuro della città. Il documento semplifica il lavoro dei tecnici offrendo dati accessibili digitalmente, rappresenta altresì un’azione concreta finalizzata alla valorizzazione del patrimonio e favorendone la crescita».

​ ​