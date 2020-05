Cor 9:03 Rena Majore: volo di 15 metri, muore sassarese Niente da fare per un escursionista sassarese. Sul posto anche un elicottero da Alghero, il 118 e la compagnia barracellare. Avviati dai carabinieri di Sassari approfonditi accertamenti



SASSARI - Tragedia nella spiaggia di Rena Majore (Sassari) nel tardo pomeriggio di sabato. Un escursionista sassarese, Salvatore Doro, ha fatto un volo di oltre 15 metri in un dirupo. Per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero da Alghero, il 118 e la compagnia barracellare. Avviati dai carabinieri di Sassari approfonditi accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.