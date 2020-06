Cor 9:26 «Niente tasse per chi investe in Sardegna» E´ una delle proposte lanciata da Matteo Renzi, nel suo nuovo libro, in uscita in questi giorni, "La mossa del cavallo" (Marsilio)







Non è l'unica ipotesi per il rilancio del Sud e delle Isole formulata dall'ex premier ed ex segretario del Partito democratico. Nel volume si parla infatti anche del rilancio dell'alta velocità e di un altro vecchio e dibattuto refrain: il Ponte sulla Stretto di Messina. Idee accolte con entusiasmo dai parlamentari renziani del Mezzogiorno, a cominciare da Davide Faraone.



