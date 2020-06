Red 20:18 Covid-19: un nuovo caso ed un decesso nell´Isola Salgono a 1.357 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall´inizio dell´emergenza. E´ quanto rilevato ad oggi dall´Unità di crisi regionale nell´ultimo aggiornamento. Sale a 131 il numero delle vittime



CAGLIARI – Un nuovo caso di positività al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in Sardegna, precisamente nel Cagliaritano. che salgono così a 1.357 dall'inizio dell'emergenza. E' quanto rilevato ad oggi (lunedì) dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento.



In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 57.687 test (+ 391 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto ventiquattro (- undici), di cui solo uno in terapia intensiva (- uno), mentre 137 sono le persone in isolamento domiciliare (- tredici). Tra dimessi e guariti, il dato sale a 1-065.



Crescono anche i decessi, che ora sono 131 (+ uno). Sul territorio, dei casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati registrati nella Città metropolitana di Cagliari (+ uno), novantasette nel Sud Sardegna, cinquantanove nell'Oristanese, settantanove nel Nuorese ed 870 nel Sassarese.