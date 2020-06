video Cor 19:10 Crollano i pannelli dal soffitto dell´aeroporto di Alghero: un ferito, le immagini Il crollo improvviso di alcuni pannelli laterali della hall centrale. Colpito un finanziere, trasportato al Pronto soccorso. Probabile un difetto d´installazione, in corso verifiche e controlli



ALGHERO - A poche ore dalla riapertura dello scalo aeroportuale di Alghero - fino a mercoledì chiuso per le limitazioni Covid - il crollo improvviso di alcuni pannelli laterali dal soffitto della hall centrale. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18 odierne (giovedì).

Secondo le prime indiscrezioni alcuni pannelli avrebbero colpito un finanziere in servizio presso lo scalo aeroportuale, presente nella zona del crollo. L'uomo è stato trasportato cosciente in autoambulanza presso il locale Pronto soccorso per accertamenti.

Difficile ancora capire le cause all´origine dell'improvviso crollo, riconducibile probabilmente ad un difetto d´installazione dei pannelli lunghi decine di metri. La zona dell'incidente è stata opportunamente evacuata e sono in corso più approfondite verifiche e controlli.