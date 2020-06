Red 20:44 Montis al Wwf: «siamo già al lavoro» «Ne approfitto per comunicare che nel mentre scrivo son già in corso le operazioni di pulizia dell´area segnalata che si concluderanno a breve e comunque entro la giornata di domani», scrive l´assessore comunale all´Ambiente, in risposta alla lettera aperta del Wwf Alghero







Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis Commenti ALGHERO - «Ne approfitto per comunicare che nel mentre scrivo son già in corso le operazioni di pulizia dell'area segnalata che si concluderanno a breve e comunque entro la giornata di domani». Inizia così la risposta dell'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis, in risposta alla lettera aperta del Wwf Alghero, che aveva illustrato un problema pesante di igiene ambientale, soprattutto nell'agro [LEGGI] «Non basta – prosegue Montis - e non può bastare continuare a offrire un servizio all'inciviltà, oneroso quanto basta a discapito di quanti rispettosi della natura che ci circonda. La recente opera di controllo posta in atto con decisione dalla Compagnia barracellare, oltre che un mare di plastica ha messo in evidenza anche un mare di diseducazione. Mi soffermo,quindi, sulla sua richiesta di estensione del servizio porta a porta».«Come saprà, sin dall'inizio del mio mandato siamo andati proprio verso quella direzione estendendo quel tipo di servizio anche alla Borgata di Maristella, Nucleo San Giuliano e, a breve, in Località Su Contu e, proprio perché nessuno può ritenersi escluso da questo percorso di sostenibilità, spero anche presso la Località Carrabuffas. Ad oggi risulterebbero invece economicamente non percorribili stesse soluzioni in quelle zone dell'agro con case troppo distanti tra loro», dichiara l'esponente della Giunta Conoci, che conclude annunciando la presentazione di un progetto, chiedendo la collaborazione della stessa Wwf e di LegaAmbiente.Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis