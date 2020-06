Red 8:00 Differenziata Porto Torres: sacchetti in distribuzione I sacchetti della raccolta differenziata saranno in distribuzione all´ecocentro comunale di Via Fontana Vecchia, a Porto Torres, oggi dalle 9 alle 11, domani dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 9 alle 11







L'ingresso sarà regolato dagli operatori, che consentiranno l'entrata a due utenze per volta, e dovranno garantire, in ogni tempo e condizione, tutte le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19. La fila sarà unica sia per il conferimento di eventuali rifiuti, sia per il ritiro dei sacchetti. Commenti PORTO TORRES - I sacchetti della raccolta differenziata saranno in distribuzione all'ecocentro comunale di Via Fontana Vecchia, a Porto Torres, da oggi (lunedì), dalle 9 alle 11, ed ancora martedì, dalle 15 alle 17, e mercoledì dalle, 9 alle 11. L'accesso all'ecocentro è consentito solo con l'uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina) e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.L'ingresso sarà regolato dagli operatori, che consentiranno l'entrata a due utenze per volta, e dovranno garantire, in ogni tempo e condizione, tutte le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19. La fila sarà unica sia per il conferimento di eventuali rifiuti, sia per il ritiro dei sacchetti.