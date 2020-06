Red 7:17 Coldiretti: «movimentazione sbloccata» «Finalmente è arrivato lo sblocco della movimentazione verso il nord Sardegna e il resto della Penisola. Da ventuno mesi, infatti, i bovini e ovini del centro e sud Sardegna per spostarsi dovevano essere sottoposti prima all’esoso esame della Pcr». Ad annunciarlo è la Coldiretti







Questo obbligava gli allevatori inclusi all’interno della “zona di sorveglianza” a dover sottoporre all’esame della Pcr i bovini ed ovini che devono oltrepassare questo perimetro sostenendo un costo ulteriore di 25,08euro a capo. Coldiretti, attraverso la Federazione di Nuoro Ogliastra prima (dove sono presenti il 40percento dei bovini da carne e circa il 30percento del patrimonio ovino sardo) e la regionale dopo, chiese lo sblocco in deroga della movimentazione prima dei canonici due anni in quanto si evidenziò la presenza «di una rete di controllo e monitoraggio del sierotipo capillare e frequente che garantisce un basso livello di rischio. Ci sono molti animali sentinella, sottoposti mensilmente a verifiche immunitarie, risultate, nel nostro territorio del centro Sardegna, tutte negative. Cosi come lo sono stati gli esiti della sorveglianza sierologica, entomologica (trappole catturanti posizionate per gli insetti vettori ) e i controlli pre-movimentazione».



