Red 10:22 Piscina a Ploaghe: lavori entro l´estate E´ in dirittura d´arrivo l´appalto per la riqualificazione della piscina comunale di Ploaghe. Dopo la pubblicazione della manifestazione d’interesse, effettuata diverse settimane fa, a breve l´appalto verrà espletato in modo tale da consentire la realizzazione dei lavori entro la fine dell´estate







Il vicesindaco ed assessore comunale allo Sport Gerolamo Masala ha commentato con soddisfazione: «Si tratta di un intervento molto importante, che si incastona perfettamente nel programma di interventi che abbiamo messo in atto in questi anni sul fronte dell'impiantistica sportiva. Grazie ai fondi della “Programmazione territoriale Coros-Anglona terre di tradizioni” abbiamo infatti ottenuto 700mila euro per rifare il manto in erba sintetica nel campo di calcio e di calcetto il cui progetto esecutivo sta per essere completato, altri 197mila euro sono stati stanziati per la realizzazione della copertura del campo da tennis e di altri interventi sul polo sportivo e i cui lavori inizieranno entro l'estate, 40mila euro sono stati spesi per rifare l'impianto di illuminazione a led del campo di calcio, altrettanti per realizzare il collegamento fognario degli spogliatoi della pista di atletica e la sistemazione degli stessi».



«Altri interventi sono stati inseriti in progetti di più ampia scala come la realizzazione degli impianti fotovoltaici e solare termici, che si posizioneranno sugli spogliatoi del campo di calcio e sul palazzetto in modo da alimentare l'intero polo di Via Sardegna riducendo drasticamente i costi. In ultimo, verrà realizzato un campo polivalente nell'area intorno ai nuovi alloggi popolari appena consegnati. Abbiamo inoltre ottenuto il Certificato di prevenzione incendi per il campo di calcio evitando la chiusura al pubblico della tribuna come purtroppo accaduto in altri Comuni. La valenza sociale ed educativa dell'attività sportiva - conclude Masala - è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa. Rendere i nostri impianti sicuri e fruibili è la condizione necessaria perchè i nostri giovani si avvicinino sempre di più allo sport». Commenti PLOAGHE - E' in dirittura d'arrivo l'appalto per la riqualificazione della piscina comunale di Ploaghe. Dopo la pubblicazione della manifestazione d’interesse, effettuata diverse settimane fa, a breve l'appalto verrà espletato in modo tale da consentire la realizzazione dei lavori entro la fine dell'estate. Il progetto è stato finanziato grazie all' avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica 1-Linea di azione 1.10.4-Impiantistica sportiva” pubblicato dalla Regione nel 2018. I lavori avranno un costo complessivo di 240mila euro, di cui 200mila ottenuti dalla Regione e 40mila dal bilancio comunale. Con i lavori, si prevede di efficientare la vasca, che sarà totalmente nuova, sostituire le vetrate ormai logorate dal tempo ed effettuare altri interventi necessari come quelli per la copertura.Il vicesindaco ed assessore comunale allo Sport Gerolamo Masala ha commentato con soddisfazione: «Si tratta di un intervento molto importante, che si incastona perfettamente nel programma di interventi che abbiamo messo in atto in questi anni sul fronte dell'impiantistica sportiva. Grazie ai fondi della “Programmazione territoriale Coros-Anglona terre di tradizioni” abbiamo infatti ottenuto 700mila euro per rifare il manto in erba sintetica nel campo di calcio e di calcetto il cui progetto esecutivo sta per essere completato, altri 197mila euro sono stati stanziati per la realizzazione della copertura del campo da tennis e di altri interventi sul polo sportivo e i cui lavori inizieranno entro l'estate, 40mila euro sono stati spesi per rifare l'impianto di illuminazione a led del campo di calcio, altrettanti per realizzare il collegamento fognario degli spogliatoi della pista di atletica e la sistemazione degli stessi».«Altri interventi sono stati inseriti in progetti di più ampia scala come la realizzazione degli impianti fotovoltaici e solare termici, che si posizioneranno sugli spogliatoi del campo di calcio e sul palazzetto in modo da alimentare l'intero polo di Via Sardegna riducendo drasticamente i costi. In ultimo, verrà realizzato un campo polivalente nell'area intorno ai nuovi alloggi popolari appena consegnati. Abbiamo inoltre ottenuto il Certificato di prevenzione incendi per il campo di calcio evitando la chiusura al pubblico della tribuna come purtroppo accaduto in altri Comuni. La valenza sociale ed educativa dell'attività sportiva - conclude Masala - è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa. Rendere i nostri impianti sicuri e fruibili è la condizione necessaria perchè i nostri giovani si avvicinino sempre di più allo sport».