Cor 12:35 Baia dei Venti: il caso in Consiglio







Nella foto: lo spazio a ridosso del muretto, proprio dietro l'Ospedale Marino ad Alghero Commenti ALGHERO - Saranno il sindaco Mario Conoci (che ha avocato a se l'autorizzazione della messa in sicurezza del muretto [ LEGGI ]) e l'assessore all'Ambiente Andrea Montis (non è chiaro se il lavoro sia stato seguito dall'ufficio Ambiente dopo le ferree prescrizioni ministeriali [ LEGGI ] a rispondere in merito all'intervento in corso di realizzazione sulla costa a Maria Pia, dove nella giornata di martedì si era registrato grande nervosismo tra titolari della concessione ed alcuni cittadini. I Consiglieri Comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo «interrogano il Sindaco e l’assessore all’Ambiente per sapere se tutti i lavori effettuati dalla Societa “La Baia dei Venti S.a.s.” risultino provvisti delle regolari autorizzazioni, che venga fornita copia degli atti autorizzativi, eventualmente esistenti, e degli idonei grafici esplicativi dell’intervento corredati da relazione tecnica, i dati dell’impresa individuata, le misure di sicurezza adottate ed ogni ulteriore elemento che si ritenesse opportuno per descrivere e precisare gli interventi richiesti nella medesima ordinanza alla società Baia dei venti». L’interrogazione conclude sottolineando come «da numerosi immagini e video sembrerebbe evidente che i lavori di ripristino del muretto abbiano interessato altre aree di sedime con un’evidente alterazione dello stato dei luoghi».Nella foto: lo spazio a ridosso del muretto, proprio dietro l'Ospedale Marino ad Alghero