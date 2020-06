Red 21:06 Scuola formazione politica: webinar su mondo imprese Ospiti del quarto lunedì della scuola politica organizzata dai Riformatori sardi, Oscar Farinetti e Francesca Argiolas. L´ospite politico, invece, sarà Guido Crosetto







I rappresentanti dell’imprenditoria italiana scatteranno una fotografia dello stato di salute di dell’impresa nel post Covid e, in particolare, nella cosiddetta “Fase 3” e stimolati dal dibattito (all’intervento seguirà una batteria di domande) cercheranno di tracciare la rorra per la ripartenza dell’economia italiana e sarda. La nuova Scuola di formazione politica, che vede la collaborazione dell’Associazione “I Copernicani”, registra oltre 170 iscritti e si presenta in una versione rinnovata, fruibile direttamente via web.



Al nuovo format digitale corrisponde una filosofia di fondo che punta dritto sulla formazione dei partecipanti. Infatti, il nuovo ciclo di lezioni è nato con l’obiettivo di alimentare la coscienza politica dei partecipanti fornendo una serie di strumenti utili per affrontare gli scenari post-Covid e per conoscere più da vicino il “decisore” ed i meccanismi che regolano la macchina regionale e quella nazionale, con testimonianze dirette da parte di ospiti politici di alto livello, tecnici ed esponenti del tessuto imprenditoriale nazionale e sardo.



Nella foto: il fondatore della catena Eataly Oscar Farinetti