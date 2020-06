Red 22:08 Beach litter day a Castelsardo Il circolo di Legambiente Sassari, in collaborazione con il Comune di Castelsardo, organizza per domani, il primo appuntamento della campagna proposta da Legambiente nell’ambito dei “Clean up the Med” e del progetto “Common” (Programma Eni Cbc Med)







I dati raccolti dai cittadini sono molto importanti ma, per essere utilizzati in modo adeguato e per essere scientificamente affidabili, devono essere presi con molta attenzione. La raccolta di dati sui rifiuti in spiaggia consente di acquisire informazioni su quantità, trend e fonti di quella quota di marine litter immediatamente visibile a tutti, in relazione con la Direttiva europea sulla Strategia marina. Capire cosa deturpa le spiagge serve anche ad agire sulle abitudini di consumo e sui comportamenti, perché la soluzione parte proprio da qui. L’organizzazione prevede l’incontro alle 9.30, nel parcheggio del porto turistico, vicino al ponte in legno, dove i volontari e gli organizzatori si incontreranno per ricevere consegne e materiale e dove si ritroveranno al termine, verso le 12.30.



