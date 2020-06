video Cor 10:55 Ris 2020 ad ottobre, finanziamento confermato



Strada spianata, manca solo il via libera della Fia. Al presidente Aci Sticchi Damiani arriva la comunicazione ufficiale della Regione Sardegna: impegno economico formale per la realizzazione dell´edizione 2020 del Rally d´Italia Sardegna, tappa mondiale Wrc. Prima od ultima settimana di ottobre le date disponibili. L´annuncio ad Alghero alla presenza dell´assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa. Le parole del sindaco Mario Conoci ed il ringraziamento di Giulio Pes (Aci)