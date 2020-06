Cor 7:30 Alghero: aggredito in centro l´ex sindaco Mario Bruno, intento a parlare con alcuni conoscenti nella centrale via Cagliari, è stato avvicinato ed improvvisamente aggredito al collo da un uomo, non nuovo ad episodi di violenza. Per lui numerosi attestati di stima dai cittadini algheresi



ALGHERO - Momenti di tensione ieri sera ad Alghero, quando intorno alle 19 l'ex sindaco della città, Mario Bruno, intento a salutare alcuni conoscenti nella centrale via Cagliari, è stato avvicinato ed improvvisamente aggredito al collo da un uomo, non nuovo ad episodi di violenza. Soltanto la presenza di alcuni cittadini, tra cui il rugbista Paco Ogert, ha evitato il peggio. Per l'ex sindaco un grande spavento ed alcune escoriazioni. L'aggressore, noto alle alle forze dell’ordine, sarebbe invece ancora ricercato. Si tratterebbe di un pregiudicato con problemi di natura psichica.