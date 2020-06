video Cor 11:35 Piano Casa verso la proroga, rallenta la 4 Corsie La svolta nella tarda serata di ieri con la commissione Urbanistica riunita ad oltranza per discutere il disegno di legge con annessa, all´articolo 2, l´interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale finalizzata alla realizzazione dell´ultimo lotto della Sassari-Alghero. Le parole di Giuseppe Talanas







La svolta nella tarda serata di ieri (venerdì) nella commissione Urbanistica riunita ad oltranza proprio per discutere il disegno di legge con annessa, all'articolo 2, l'interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale finalizzata alla realizzazione dell'ultimo lotto della strada a 4 corsie Sassari-Alghero. «Una norma intrusa» secondo l'opposizione, introdotta soltanto per tentare di allentare i vincoli del Ppr e nulla di più. Così dai banchi del consiglio sono piovuti più di 1500 emendamenti. Constatata la situazione, è così prevalsa la linea dello scorporo. Una soluzione sollecitata da subito dalla minoranza che mai aveva messo in dubbio la necessità di prorogare i termini del Piano casa.



Per quanto concerne la norma sul Ppr, anche questa ha ottenuto il via libera della commissione a notte fonda, ma in questo caso l'opposizione chiederà i 10 giorni previsti dal regolamento per la relazione di minoranza: Ingresso previsto nell'aula di via Roma per il 30 giugno. Su questo fronte infatti Progressisti, Pd, LeU e M5s hanno già annunciato battaglia. La maggioranza punta invece ad ottenere il via libera prima del 2 luglio. Entro quella data, infatti, la Regione deve costituirsi in giudizio contro la sovrintendenza dei beni culturali che ha espresso parere negativo sulla quattro corsie Sassari-Alghero. Commenti CAGLIARI - Dopo giorni di tensioni, minacce e polemiche, con fibrillazioni interne alla maggioranza e aspre contrapposizioni con le minoranze consiliari, la proroga del Piano casa in scadenza il 30 giugno approderà nell'Aula del Consiglio regionale di Cagliari martedì 23: approvata nella quarta Commissione presieduta da Giuseppe Talanas la leggina. Sventato, per ora, il pericolo di oltrepassare i termini.La svolta nella tarda serata di ieri (venerdì) nella commissione Urbanistica riunita ad oltranza proprio per discutere il disegno di legge con annessa, all'articolo 2, l'interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale finalizzata alla realizzazione dell'ultimo lotto della strada a 4 corsie Sassari-Alghero. «Una norma intrusa» secondo l'opposizione, introdotta soltanto per tentare di allentare i vincoli dele nulla di più. Così dai banchi del consiglio sono piovuti più di 1500 emendamenti. Constatata la situazione, è così prevalsa la linea dello scorporo. Una soluzione sollecitata da subito dalla minoranza che mai aveva messo in dubbio la necessità di prorogare i termini del Piano casa.Per quanto concerne la norma sul, anche questa ha ottenuto il via libera della commissione a notte fonda, ma in questo caso l'opposizione chiederà i 10 giorni previsti dal regolamento per la relazione di minoranza: Ingresso previsto nell'aula di via Roma per il 30 giugno. Su questo fronte infatti Progressisti, Pd, LeU e M5s hanno già annunciato battaglia. La maggioranza punta invece ad ottenere il via libera prima del 2 luglio. Entro quella data, infatti, la Regione deve costituirsi in giudizio contro la sovrintendenza dei beni culturali che ha espresso parere negativo sulla quattro corsie Sassari-Alghero. Guarda e condividi il video su Alguer.tv