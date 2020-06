Red 19:24 Sversamento rifiuti: sanzioni a Bari Sardo I Carabinieri della locale Stazione, nel percorrere la zona marina, hanno sorpreso due ogliastrini mentre depositavano calcinacci edili a bordo strada. I militari hanno quindi provveduto affinché i due ripristinassero lo stato dei luoghi e, contestualmente, ad elevare una sanzione amministrativa in misura ridotta di 600euro



BARI SARDO - I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, nel percorrere la zona marina, hanno sorpreso due ogliastrini mentre depositavano calcinacci edili a bordo strada. Nell’autovettura, c'erano ancora i mastelli utilizzati per trasportarli. I militari hanno quindi provveduto affinché i due ripristinassero lo stato dei luoghi e, contestualmente, ad elevare una sanzione amministrativa in misura ridotta di 600euro.