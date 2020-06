Red 19:44 Alitalia: aumentano i voli da e per la Sardegna Più frequenze nei collegamenti in Continuità territoriale fra Roma Fiumicino e Milano Malpensa ed i tre aeroporti sardi serviti, Alghero, Cagliari ed Olbia





Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano, Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma ed Olbia-Milano. I voli da e per Milano saranno effettuati sull’aeroporto di Malpensa fino alla riapertura di Linate.



La crescita del numero dei voli avvicina significativamente la capacità a quella prevista dal bando della Continuità territoriale, nonostante l’andamento delle prenotazioni sia ancora notevolmente inferiore rispetto allo scorso anno (67percento di prenotazioni in meno nel periodo luglio-ottobre 2020 rispetto ad un anno fa). La compagnia aerea si mantiene comunque in stretto contatto con la Regione per aggiungere eventualmente ulteriori voli nel caso si manifestasse un'accelerazione della domanda tale da giustificare un numero ancora superiore di servizi giornalieri.



Sulla tratta Alghero-Roma, l’offerta di servizi aerei crescerà dagli attuali quattro voli al giorno (fra andate e ritorni) a sei servizi giornalieri a luglio, agosto e settembre; ad ottobre, saranno operativi quattro voli giornalieri. Sulla Alghero-Milano si passerà dagli attuali quattro voli ai sei giornalieri a luglio e ad agosto; a settembre ed ottobre, saranno attivi su questa rotta quattro servizi giornalieri.



Sulla rotta Cagliari-Roma, si passerà dagli attuali otto voli al giorno a dieci servizi giornalieri da giovedì 25 giugno, a sedici voli al giorno nei mesi di luglio ed agosto, quattordici a settembre e dodici ad ottobre. Sulla Cagliari-Milano, il numero delle frequenze crescerà dagli attuali sei voli al giorno ad otto dal 25 giugno, sedici voli al giorno a luglio ed agosto, quattordici a settembre ed otto ad ottobre.



Fra Olbia e Roma, il numero dei voli sarà incrementato dagli attuali quattro servizi giornalieri ad otto voli al giorno a luglio e ad agosto e sei a settembre; ad ottobre, saranno operativi quattro servizi giornalieri. Sulla rotta Olbia-Milano, Alitalia ha previsto un aumento dei voli giornalieri dagli attuali sei a dieci servizi a luglio ed agosto; a settembre saranno garantiti sei voli e ad ottobre quattro.



