Sul Lido San Giovanni si corre ai ripari

12:41 La Pelosa, via alle prenotazioni Online il sito web sul quale effettuare le operazioni di pagamento, anche da smartphone e tablet. Il contributo è fissato a 3,50 euro per persona, gratis i bambini sino ai 12 anni. Si potrà così iniziare a prenotare per ingressi in spiaggia a partire dal 1 luglio sino al 30 settembre