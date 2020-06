Red 16:05 Sconto auto-bici: muore 84enne Questa mattina, per cause ancora da chiarire, una Giulietta Alfa Romeo ed una bicicletta sarebbero entrate in collisione lungo la Strada provinciale 69, che collega Sardara a Pabillonis. L´84enne di Pabillonis Mario Agattau ha perso la vita in seguito all´incidente



PABILLONIS – La Sardegna piange un'altra vittima sull'asfalto. Questa mattina (martedì), per cause ancora da chiarire, una Giulietta Alfa Romeo ed una bicicletta sarebbero entrate in collisione lungo la Strada provinciale 69, che collega Sardara a Pabillonis.



L'84enne di Pabillonis Mario Agattau, che viaggiava in sella alla sua bici, ha perso la vita in seguito all'incidente. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Pabillonis, che hanno effettuato i rilievi del caso. Con loro, anche gli operatori del 118 della cooperativa di Pabillonis, con l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.