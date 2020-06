Rottweiler aggrediscono 70enne a Sa Segada

16:05 Sconto auto-bici: muore 84enne Questa mattina, per cause ancora da chiarire, una Giulietta Alfa Romeo ed una bicicletta sarebbero entrate in collisione lungo la Strada provinciale 69, che collega Sardara a Pabillonis. L´84enne di Pabillonis Mario Agattau ha perso la vita in seguito all´incidente