Crisi agricoltura: incontro ad Olmedo

Red 15:04



Commenti OLMEDO – Domani, venerdì 3 luglio, alle 18.30, la Butterfly house di Olmedo, lungo la Strada provinciale 19, ospiterà un incontro, organizzato dalla sezione del Psd'az di Alghero “Antonio Simon Mossa”, sul tema della crisi del comparto agricolo e dei settori più colpiti come conseguenza del Covid-19. Si parlerà dei Piani di sviluppo rurale e della necessità di un intervento economico di sostegno all’olivicoltura, alla viticoltura ed al florovivaismo, comparti pesantemente danneggiati. Interverranno i sindaci di Alghero e di Olmedo Mario Conoci e Toni Faedda, il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale Pietro Maieli, il capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale all’Agricoltura Efisio Arbau ed il direttore regionale di Coldiretti Sardegna Luca Saba.