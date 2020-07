Red 14:29 E´ ripartito il Trenino verde Alle 9 di ieri, è regolarmente partito dalla Stazione Centrale di Palau, il treno diretto a Tempio Pausania, dove è arrivato in perfetto orario, alle 12.24. Nei prossimi giorni, si svolgeranno regolarmente anche i viaggi sulla tratta Tempio-Palau mentre, nel fine settimana, saranno attivi tutti gli altri viaggi: Arbatax-Gairo, Mandas-Seui, Bosa-Tinnura, Bosa-Nigolosu express e Mandas-Laconi







Secondo la rete dei Trenino verde point (gli operatori che affiancano la società nel far conoscere il treno turistico), questa può essere la grande occasione per i residenti nell'Isola, per riscoprire un servizio unico dal punto di vista storico e culturale e compensare, almeno in parte, i mancati arrivi nazionali ed internazionali. Nei prossimi giorni, si svolgeranno regolarmente, pur in una fase di avvio della promozione del servizio, anche i viaggi sulla tratta Tempio-Palau mentre, nel fine settimana (sabato 4 e domenica 5 luglio) saranno attivi tutti gli altri viaggi del Trenino verde: Arbatax-Gairo, Mandas-Seui, Bosa-Tinnura, Bosa-Nigolosu express e Mandas-Laconi. Commenti CAGLIARI - Come previsto nel Calendario ufficiale delle corse diramato il 26 giugno dall'Arst, è ripartita la stagione turistica del Trenino verde della Sardegna. Nonostante le grandi ed inattese difficoltà (la chiusura delle linee ferroviarie turistiche per circa quattro mesi nell’ambito del lockdown per il Covid-19, i severi limiti al numero di passeggeri ammessi a bordo nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, l’inutilizzabilità della Stazione di Palau Pineta, oltre a quella di Palau Marina), alle 9 di ieri (giovedì), è regolarmente partito dalla Stazione Centrale di Palau, il treno diretto a Tempio Pausania, dove è arrivato in perfetto orario, alle 12:24.«La partenza del Calendario 2020 della stagione del turismo ferroviario in Sardegna, pur in mancanza di un vero e proprio lancio commerciale, è frutto della volontà di Arst, azienda regionale sotto il controllo dell’Assessorato dei Trasporti, di alimentare la fiducia e la speranza e di garantire la continuità dell’esercizio ferroviario turistico, soprattutto, in prospettiva futura. L’auspicio della società – si legge in una nota - è di contribuire ad ampliare (anche in una stagione che si preannuncia difficile per il turismo in Sardegna) l’offerta di servizi turistici e continuare a proporre una Sardegna la cui bellezza non si limita al mare, ma si spinge verso i territori dell’interno ricchi di tesori ambientali e culturali».Secondo la rete dei Trenino verde point (gli operatori che affiancano la società nel far conoscere il treno turistico), questa può essere la grande occasione per i residenti nell'Isola, per riscoprire un servizio unico dal punto di vista storico e culturale e compensare, almeno in parte, i mancati arrivi nazionali ed internazionali. Nei prossimi giorni, si svolgeranno regolarmente, pur in una fase di avvio della promozione del servizio, anche i viaggi sulla tratta Tempio-Palau mentre, nel fine settimana (sabato 4 e domenica 5 luglio) saranno attivi tutti gli altri viaggi del Trenino verde: Arbatax-Gairo, Mandas-Seui, Bosa-Tinnura, Bosa-Nigolosu express e Mandas-Laconi.