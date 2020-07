Red 11:24 Da lunedì nuovo ingresso al Palazzo Rosa Allestita una nuova sala d´aspetto su Via Padre Manzella. Agli ingressi delle strutture sanitarie sono stati installati termo-scanner per il controllo automatico della temperatura. Al Clemente tre gazebo per riparare l´utenza in attesa







Il pagamento del ticket può avvenire utilizzando la modalità PagoPa. Inoltre, il pagamento delle prestazioni potrà essere fatto alle Casse ticket del Palazzo Rosa, aperte dalle 7.30 alle 17, dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13 il sabato. Quindi, alla Stecca Bianca, dove le Casse ticket saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 17, il venerdì dalle 7.30 alle 14 ed il sabato dalle 7.30 alle 13. Per esigenze di servizio, gli orari di chiusura pomeridiana degli sportelli potrebbero subire variazioni. Intanto, in questi giorni sono stati attivati i primi sei dei dieci termo-scanner che consentiranno di controllare, su monitor, gli accessi e rilevare in automatico la temperatura all’utenza in ingresso. L'apparecchiatura rileva anche se l'utente indossa o meno una mascherina protettiva. La nuova strumentazione è stata posizionata al Palazzo Clemente, al Palazzo Rosa (ingresso di Via Monte Grappa ed ingresso da angolo Via Padre Manzella), al Santissima Annunziata (ingresso da Via De Nicola), al Pronto soccorso ed al Materno Infantile. Nei prossimi giorni, saranno installati ed attivati anche al Palazzo Bompiani, Clinica Medica, Malattie infettive e Palazzo Biologici. All'ingresso del Palazzo Clemente, inoltre, l'Aou ha fatto installare tre gazebo che serviranno a riparare gli utenti dal caldo o da eventuali piogge. Un gazebo è stato installato anche nell'area del pre-triage di Ematologia.



L’accesso al laboratorio sarà possibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 11. Per accedere alle prestazioni sarà necessario effettuare una prenotazione. L'utente dovrà inviare le impegnative per posta elettronica, all'indirizzo web prenotaesamilab@aousassari.it ed indicare anche un proprio numero di telefono cellulare. Eccezionalmente, chi avesse difficoltà ad inviare una richiesta via e-mail può comunque richiedere una prenotazione chiamando la segreteria del laboratorio al numero 079/2061308, dalle 11 alle 13. Gli utenti oncologici potranno anche indicare la data in cui vorranno avere la prenotazione. La data e l'ora dell'appuntamento saranno comunicate alla casella di posta elettronica dell'utente. Il messaggio di prenotazione potrà essere presentato all'ingresso per accedere più agevolmente. Nel caso di impegnative “rosa”, dovranno essere consegnate in originale. Le richieste contrassegnate come urgenti saranno accettate anche senza prenotazione. Non è richiesta la prenotazione per la consegna dei prelievi di sangue e di campioni biologici eseguiti a domicilio. Il ritiro dei referti è possibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 13, agli sportelli 6 e 7, al piano terra. Inoltre, i referti possono essere ritirati anche attraverso il canale delle farmacie private. Con l’attivazione del proprio fascicolo sanitario elettronico, collegandosi via internet al portale SardegnaSalute ed utilizzando la propria tessera sanitaria per l'autenticazione, sarà possibile a breve ritirare i referti on-line. Commenti SASSARI - Sarà aperto da lunedì 6 luglio il nuovo ingresso al Palazzo Rosa per l'utenza che deve effettuare esami di laboratorio o sottoporsi a visita specialistica. L'accesso al Palazzo Rosa avverrà dal cancello all'incrocio tra Via Monte Grappa e Via Padre Manzella. In questa area di accesso è stata realizzata una sala d'attesa con un nuovo sistema di illuminazione, sono stati posizionati un totem che consente di ritirare il tagliando elimina code con il codice di attesa ai servizi Laboratorio Analisi per esami e consegna di campioni biologici, controlli “Tao” (Terapia anticoagulante orale), Centro trasfusionale, Diabetologia, Uniep epatologia, Dermatologia, Nefrologia, Geriatria, Emergency e ritiro di farmaci alla Farmacia Ospedaliera. Monitor e segnaletica orizzontale agevoleranno i percorsi di accesso alle scale (A, B, C e D), agli ascensori e di qui ai vari ambulatori. Sono disponibili anche alcuni posti a sedere, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. L'ingresso al Palazzo Rosa sarà possibile a partire dalle 7, dal lunedì al sabato. Per questo, l'utenza che accede alle strutture ambulatoriali dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari dovrà compilare un'autocertificazione (escluso per l’accesso ai Servizi di laboratorio) di stato di salute ed un'autodichiarazione dell'orario di visita che è possibile scaricare dalla home page del sito internet dell'Aou di Sassari, cliccando sul banner centrale “Vademecum per l'accesso alle attività ambulatoriali”. La modulistica sarà disponibile anche agli ingressi. L'utente dovrà indossare la mascherina chirurgica, senza la quale è vietato accedere in tutte le strutture ospedaliere, quindi igienizzare le mani in ingresso ed in uscita. Gli utenti sono invitati a non arrivare con eccessivo anticipo sull'orario prestabilito per la prestazione (massimo 10-15').Il pagamento del ticket può avvenire utilizzando la modalità PagoPa. 