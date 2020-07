Cor 11:22 Gli angeli del Covid in vacanza ad Alghero Estate 2020: la Botticelli Immobiliare in partnership con Sea Travel Sardegna lancia l´iniziativa presso l’esclusivo complesso Pedra Mea di Alghero. Dieci settimane gratuite (da luglio a settembre) per 4 o 6 persone



«La scelta di offrire una settimana presso Pedra Mea-Alghero non è casuale - conclude Calabresi - siamo fieri di aver contribuito a restituire alla comunità un nuovo e accogliente quartiere residenziale che, ne siamo certi, soddisferà le aspettative di tutti i nostri ospiti». Per aderire all’operazione #vacanzameritata – che parte ufficialmente oggi – gli operatori sanitari interessati dovranno inviare la propria richiesta a vacanzameritata@pedramea.it. La selezione dei candidati avverrà a discrezione di Botticelli immobiliare e, chiaramente, in base alle effettive disponibilità di Sea Travel. Commenti ALGHERO - In occasione della stagione estiva 2020, al fine di ringraziare chi nel pieno dell’emergenza è sceso in prima linea contro il Coronavirus, Botticelli Immobiliare – società proprietaria del complesso Pedra Mea Alghero - in collaborazione con Sea Travel Sardegna – che da oltre 30 anni opera nel settore turistico in Sardegna – lanciano l’iniziativa. Prevede un soggiorno gratuito al Alghero per gli operatori sanitari "angeli" del Covid.Dieci settimane gratuite (da luglio a settembre) per 4 o 6 persone presso l’esclusivo complesso Pedra Mea di Alghero, che fa parte di uno dei numerosi investimenti di Botticelli sul territorio italiano. Agli operatori sanitari che aderiranno all’iniziativa verrà messo a disposizione una delle ville che compone il complesso alle porte della città, circondato da macchia mediterranea, che gode di una vista suggestiva su Capo Caccia.«Desideriamo ringraziare – afferma Roberto Calabresi, Presidente di Botticelli Immobiliare – chi, in questi mesi, ha con coraggio, determinazione e passione lottato contro il Covid-19 mettendo a rischio la propria salute e compiendo grandi rinunce personali e familiari. Abbiamo quindi deciso di regalare una vacanza meritata presso la nostra struttura Pedra Mea-Alghero, immersa nel verde, di fronte a un mare cristallino e in cui domina una tranquillità unica: la stessa quiete e serenità che, per lungo tempo, medici, infermieri e loro famiglie non hanno vissuto».«La scelta di offrire una settimana presso Pedra Mea-Alghero non è casuale - conclude Calabresi - siamo fieri di aver contribuito a restituire alla comunità un nuovo e accogliente quartiere residenziale che, ne siamo certi, soddisferà le aspettative di tutti i nostri ospiti». Per aderire all’operazione #vacanzameritata – che parte ufficialmente oggi – gli operatori sanitari interessati dovranno inviare la propria richiesta a vacanzameritata@pedramea.it. La selezione dei candidati avverrà a discrezione di Botticelli immobiliare e, chiaramente, in base alle effettive disponibilità di Sea Travel.