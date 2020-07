Cor 11:44 Mamone, dipendenti infedeli: 9 arresti Due dipendenti infedeli nel carcere di Mamone: l´indagine della polizia Penitenziaria di Nuoro porta a 9 arresti. Tra i reati contestati anche la coltivazione di marijuana ed il peculato







Quattro persone erano già finite agli arresti, oggi gli agenti hanno provveduto a far scattare altri provvedimenti: cinque persone sono finite ai domiciliari, per altre due è stato disposto l'obbligo di dimora. Commenti NUORO - Peculato, truffa ai danni dello Stato, coltivazione e spaccio di stupefacenti. Sono le accuse di cui dovranno rispondere 9 persone, arrestate dalla Polizia a Nuoro. Tra loro anche un agente della Penitenziaria e un impiegato amministrativo entrambi in servizio nel carcere di Mamone.Le indagini hanno permesso di rilevare reiterati episodi di infedeltà tra cui il furto di beni di proprietà dell'amministrazione penitenziaria. Inoltre il dipendente amministrativo, insieme ai propri familiari, aveva creato una coltivazione di marijuana, scoperta e sequestrata dalla Squadra mobile nuorese la scorsa estate.Quattro persone erano già finite agli arresti, oggi gli agenti hanno provveduto a far scattare altri provvedimenti: cinque persone sono finite ai domiciliari, per altre due è stato disposto l'obbligo di dimora.